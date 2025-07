Lecce : Camarda frappe fort pour ses débuts avec un triplé !

L’aventure commence très fort pour Francesco Camarda (17 ans) sous ses nouvelles couleurs. Arrivé en prêt en provenance de l’AC Milan, le jeune attaquant italien a inscrit un triplé retentissant lors du large succès 11-0 de Lecce en match amical face à Natz. Titularisé d’entrée au cœur du trio offensif, entouré de Morente et N’Dri, Camarda s’est rapidement montré à son avantage en première période, multipliant les appels et les combinaisons avant de faire trembler les filets à trois reprises. Déjà en confiance, il s’est imposé comme le joueur le plus en vue de cette rencontre.

La suite après cette publicité

Si Nikola Krstović reste l’option numéro un en attaque, comme l’a rappelé son doublé en seconde période, la performance du gamin de Milan pourrait rebattre les cartes. À seulement 17 ans, l’ancien milanais envoie un message fort à Di Francesco. L’entraîneur devra désormais composer avec ce nouveau talent, d’autant plus que Lecce explore encore ses options sur le marché des transferts. Une chose est sûre : Camarda a saisi sa première opportunité avec brio. C’est le Milan AC qui doit se frotter les mains en imaginant ce que peut devenir sa pépite. Après 16 matchs en pro avec l’équipe première du Milan AC, il évoluera en Serie A cette sasion sous les couleurs de Lecce.