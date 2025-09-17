Samuel Umtiti commence déjà sa reconversion

Alors que Samuel Umtiti a officiellement annoncé sa retraite sportive ce lundi à 31 ans, mettant fin à une carrière riche marquée par de nombreux succès. Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, l’ancien défenseur central a également porté les maillots de l’OL, du FC Barcelone et de Lecce, accumulant plusieurs titres nationaux et internationaux, dont des championnats de France et d’Espagne ainsi que des trophées importants avec le Barça. Sa passion pour le football reste intacte, et il a précisé sur Instagram que celle-ci continuerait de s’exprimer « au-delà des lignes du terrain ».

La suite après cette publicité

Et quelques heures après l’annonce de sa retraite sportive, Samuel Umtiti va déjà entamer sa reconversion puisqu’il rejoint DAZN en tant que consultant. L’ex-défenseur de l’OL pourrait ainsi commenter certaines grandes affiches de Serie A, le championnat italien diffusé cette saison sur la plateforme. Il va aussi intervenir dans « Super Monday DAZN », une nouvelle émission multisports lancée le 22 septembre qui reviendra sur l’ensemble du week-end sportif. Cette première émission va donc bel et bien accueillir Jonathan Zebina et potentiellement Umtiti en studio comme la chaine vient de le communiquer. Par ailleurs, l’Olympique Lyonnais rendra hommage à son ancien défenseur ce vendredi : Umtiti donnera le coup d’envoi du match, une belle reconnaissance pour l’un de ses joueurs emblématiques.