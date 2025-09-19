MU : réunion au sommet entre Rúben Amorim et Jim Ratcliffe

Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, s’est rendu à en Angleterre pour rencontrer Rúben Amorim alors que le club traverse un début de saison totalement catastrophique. Arrivé au siège du club, Ratcliffe devait notamment s’entretenir avec le coach portugais selon le Daily Mail. Depuis sa nomination en novembre 2024, Rúben Amorim peine à inverser la stagnation héritée de l’ère Ten Hag, Manchester United n’ayant remporté qu’un seul match depuis le coup d’envoi de la saison 2025-2026 et ayant été éliminé de la Carabao Cup par Grimsby, club de League Two (D4). Malgré des recrutements ambitieux totalisant 214 millions de livres, les nouvelles recrues, comme Benjamin Šeško, n’ont pas encore répondu aux attentes et les failles de l’équipe restent criantes, tant en attaque qu’en défense.

Rúben Amorim, malgré la pression et les critiques, a réaffirmé sa détermination à suivre sa philosophie de jeu, même après la lourde défaite 3-0 contre Manchester City. « Je comprends la critique et je l’accepte… Quand je veux changer ma philosophie, je changerai. Sinon, c’est à l’homme de changer », a-t-il déclaré, refusant de modifier son approche pour plaire à la hiérarchie du club. Dans ce contexte, des rumeurs avaient évoqué un possible retour de l’entraîneur à Benfica, son ancien club en tant que joueur, mais cela semble désormais exclu après l’annonce récente de la nomination de José Mourinho à Lisbonne.