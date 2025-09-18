Menu Rechercher
José Mourinho, nouveau coach de Benfica

Par Matthieu Margueritte
C’est officiel. Peu de temps après avoir été limogé de Fenerbahçe, José Mourinho fait son grand retour au Portugal. 25 ans après avoir lancé sa carrière d’entraîneur à Benfica, le Special One vient d’être intronisé à la tête des Aguias.

SL Benfica
🦅 Bem-vindo, José Mourinho!
«José Mourinho est le nouvel entraîneur de l’équipe professionnelle de football du Sport Lisboa e Benfica. Dans un communiqué envoyé à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM), « Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informe qu’elle est parvenue à un accord avec l’entraîneur José Mário dos Santos Mourinho Félix pour la conclusion d’un contrat de travail sportif qui restera en vigueur jusqu’à la fin de la saison sportive 2026/27. Il est également précisé que, 10 jours après le dernier match officiel de la saison 2025/26, dans les mêmes conditions, tant Benfica SAD que l’entraîneur pourront choisir de ne pas prolonger le contrat pour la saison 2026/27», ajoute le communiqué.

Pub. le - MAJ le
