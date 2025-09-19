CdM U20 : la liste des Bleuets avec des Parisiens, des Marseillais et un Zidane

Bernard Diomède a dévoilé ce vendredi sa liste de 21 joueurs retenus pour la Coupe du Monde U20 qui aura lieu au Chili du samedi 27 septembre au dimanche 19 octobre. Les Bleuets tenteront de décrocher un premier sacre dans cette compétition depuis la génération Paul Pogba en 2013.

On retrouve ainsi dans cette liste deux titis parisiens, à savoir Quentin Ndjantou et Noham Kamara, mais aussi deux minots marseillais, Darryl Bakola, déjà aperçu en Ligue 1 depuis la saison dernière, et Tadjidine Mmadi, auteur d’un doublé en Youth League face au Real Madrid cette semaine. Dernier de la fratrie Zidane, Elyaz (Real Betis) est aussi convoqué, tout comme le Stéphanois Djylian N’Guessan ou encore le gardien Lisandru Olmeta. La formation monégasque est aussi très bien représentée avec trois joueurs appelés.

La liste complète

Gardiens : Justin Bengui Joao (2005, RWD Molenbeek), Lisandru Olmeta (2005, SC Bastia), Tao Paradowski (2005, Pau FC)

Défenseurs : Steven Baseya (2005, FC Alverca), Anthony Bermont (2005, RC Lens), Gady Beyuku (2005, FC Modena), Justin Bourgault (2005, Stade Brestois), Noham Kamara (2007, Paris Saint-Germain), Bradel Kiwa (2006, AS Monaco), Elyaz Zidane (2005, Real Betis)

Milieux : Mayssam Benama (2005, AS Monaco), Andréa Leborgne (2006, Como 1907), Rabby Nzingoula (2005, RC Strasbourg), Fodé Sylla (2005, RC Lens), Ilane Touré (2006, AS Monaco)

Attaquants : Darryl Bakola (2007, Olympique de Marseille), Gabin Bernardeau (2006, OGC Nice), Lucas Michal (2005, AS Monaco), Tadjidine Mmadi (2007, Olympique de Marseille), Quentin Ndjantou Mbitcha (2007, Paris Saint-Germain), Djylian N’Guessan (2008, AS Saint-Étienne)