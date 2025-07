Lorient enrôle Arsène Kouassi

Cette semaine, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site qu’Arsène Kouassi allait rejoindre le FC Lorient. C’est officiel à présent. Les Merlus viennent d’officialiser la nouvelle ce jeudi par le biais d’un communiqué de presse. «Le FC Lorient est ravi de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée d’Arsène Kouassi (20 ans), le latéral gauche de l’AC Ajaccio, pour les quatre prochaines saisons. Il est sous contrat avec les Merlus jusqu’en juin 2029. Auteur de prestations remarquées la saison passée sous le maillot ajaccien, sa première chez les professionnels, Arsène Kouassi, formé du côté du stade François Coty, a pris part à 24 rencontres de Ligue 2 et a délivré trois passes décisives. Très actif sur son côté gauche, le Burkinabé, qui a connu Olivier Pantaloni à l’AC Ajaccio, est doté de belles qualités de puissance et de vitesse.»

Ensuite, le nouveau numéro 43 du FCL a livré ses premières impressions : « pouvoir intégrer une formation de Ligue 1 est une véritable satisfaction pour moi et une grande étape de ma toute jeune carrière. Le FC Lorient m’a fait une très belle impression la saison dernière et les rejoindre à l’étage supérieur est une belle preuve de confiance de la part des dirigeants. Il me tarde de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers et de découvrir l’ambiance du stade du Moustoir ». Une belle recrue pour Lorient.