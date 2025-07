Enzo Crivelli tout proche du Neftchi Bakou

Après une belle saison en Suisse du côté du Servette Genève avec 9 buts et 3 passes décisives dont un but superbe face à Chelsea en Coupe d’Europe, Enzo Crivelli est libre comme l’air. Autant dire que son statut d’agent libre et sa grande expérience font de l’attaquant français un joueur très courtisé à l’étranger.

Bien évidemment, l’ancien Bastiais, qui a évolué durant plusieurs saisons en Turquie, est pisté en Super Lig. La formation de Kasimpasa mais surtout la formation de deuxième division turque de Amedspor, qui affiche des affluences folles de plus de 25 000 spectateurs par match en D2, sont intéressés. Mais les deux formations turques sont sur le point de se faire doubler par le Neftchi Bakou. La formation de première division azérie est en passe de recruter Enzo Crivelli à la surprise générale… À suivre.