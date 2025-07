OL : Lucas Perri va signer à Leeds

Si on sait désormais que l’OL jouera en Ligue 1 cette saison, on ne sait en revanche toujours pas avec quelle équipe. Dans l’obligation d’alléger sa masse salariale, le club rhodanien devrait enregistrer encore plusieurs départs d’ici à la fin du mercato. Alexandre Lacazette a rejoint Saïd Benrahma à NEOM, Lepenant s’est définitivement engagé à Nantes, Thiago Almada a été recruté par l’Atlético de Madrid, quand Rayan Cherki a rallié Manchester City pour plus de 36 millions d’euros.

Nicolas Tagliafico est pour le moment sans club, et d’autres joueurs importants de l’effectif sont encore appelés à partir (Mikautadze et Tolisso devraient, eux, rester). On pense plutôt à Malick Fofana, pisté par l’OM mais aussi le Bayern Munich et Liverpool, ou encore Jordan Veretout, qui va rejoindre Al-Arabi au Qatar. A priori, un autre départ est maintenant bouclé : celui de Lucas Perri.

Un transfert à 15 millions d’euros… mais l’OL en touchera que la moitié

Cité du côté de Monaco, Newcastle, l’AS Roma ou même l’AC Milan, le gardien brésilien va finalement poser ses valises du côté de Leeds, promu en Premier League. L’OL et le club anglais ont déjà trouvé un accord total pour un transfert moyennant 15 millions d’euros, rapporte RMC. L’OL ne touchera néanmoins que la moitié, en respect d’une clause incluse par Botafogo lors de sa signature à Lyon (le club brésilien avait introduit un pourcentage à la revente de 50%). Perri va dire au revoir à ses coéquipiers et quitter le stage de l’OL dans les prochaines heures afin de boucler son transfert.

Se pose alors forcément la question de son remplaçant. Hier soir, il se disait que Paulo Fonseca appréciait le prometteur Lorenzo Torriani, qu’il avait dirigé à l’AC Milan la saison passée (en parallèle, l’OL souhaite annuler le transfert de Matt Turner). Âgé de 20 ans, il est aujourd’hui troisième dans la hiérarchie du club lombard. A voir si le départ de Perri pourrait accélérer cette piste, alors que Ruben Kluivert devrait, lui, débarquer en défense. L’Argentin Buonanotte est aussi toujours courtisé selon nos informations.