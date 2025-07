Fluminense - Al-Hilal : les compositions officielles

Ce vendredi, c’est le début des quarts de finale de la Coupe du monde des Clubs avec un duel entre Fluminense et Al-Hilal. Les Brésiliens s’organisent dans un 3-4-1-2 avec Fabio qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ignacio, Thiago Silva et Juan Pablo Freytes. Martinelli et Facundo Bernal se retrouvent dans l’entrejeu avec Nonato un cran plus haut tandis que Samuel Xavier et Gabriel Fuentes agissent comme pistons. Jhon Arias et Germán Cano sont associés en attaque.

De leur côté, les Saoudiens s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Yassine Bounou dans les cages derrière Joao Cancelo, Moteb Al Harbi, Kalidou Koulibaly et Renan Lodi. L’entrejeu est assuré par Nasser Al-Dawsari, Ruben Neves et Mohamed Kanno avec Sergej Milinkovic-Savic un cran plus haut. Devant, Marcos Leonardo prend la pointe de l’attaque avec Malcom à ses côtés.

Les compositions

Fluminense : Fabio - Ignacio, Silva, Freytes - Xavier, Martinelli, Bernal, Fuentes - Nonato - Arias, Cano

Al-Hilal : Bono - Cancelo, Al Harbi, Koulibaly, Lodi - N. Al-Dawsari, Neves, Kanno - Milinković-Savić - Malcom, Leonardo

