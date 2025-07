Une recrue du PSG annonce son départ

On le sait depuis plusieurs mois, le jeune gardien italien Renato Marin (18 ans) va rejoindre le Paris Saint-Germain et ses gardiens (Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov, Arnau Tenas). Le joueur a refusé de prolonger avec l’AS Roma et a paraphé un bail de cinq ans chez les Rouge et Bleu. Et ce vendredi, il a fait ses adieux au club de la Louve.

« Aujourd’hui, je dis au revoir au club qui m’a permis d’entrer dans le monde du football en croyant immédiatement en mon potentiel. Je serai toujours reconnaissant de la confiance qui m’a été accordée. De ces cinq années passées à la Roma, j’emporterai avec moi toutes les leçons que j’ai apprises et les nombreux moments de bonheur que nous avons vécus ensemble. De loin, j’encouragerai tout le monde à réussir. Merci Roma », a-t-il posté sur son compte Instagram.