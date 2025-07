PSG : les mots forts d’Ousmane Dembélé après le décès de Diogo Jota

Au lendemain de l’annonce du décès de Diogo Jota et de son frère André Silva d’un accident de la route, l’émotion est encore très vive à Liverpool et même dans le monde du football. Les hommages continuent et ses coéquipiers en sélection João Cancelo et Rúben Neves n’ont pu retenir leurs larmes avant la rencontre d’Al-Hilal contre Fluminense (1-2).

La suite après cette publicité

Et pendant cette Coupe du monde des Clubs, Ousmane Dembélé (28 ans) a eu des mots forts sur le décès du Portugais, décédé au même âge que lui. «C’est un moment difficile pour le monde du football, même hors du football. On adresse nos sincères condoléances à toute sa famille. On espère que ça ira», a indiqué l’ailier parisien en marge de l’entraînement avant le choc contre le Bayern Munich.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Bayern Munich en exclusivité sur DAZN.