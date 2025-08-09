Menu Rechercher
Lucas Høgsberg s’engage à Strasbourg

Par Samuel Zemour
1 min.
Strasbourg accueille un nouveau renfort. Comme nous l’avions révélé, les Alsaciens ont signé Lucas Høgsberg (19 ans), le défenseur central, né en 2006, qui évolue du côté de Nordsjælland, au Danemark. Le RCSA vient de confirmer son arrivée pour 15 M€, plus des bonus et un pourcentage à la revente.

Racing Club de Strasbourg Alsace
✍️ #MercatoRCSA I 𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗛ø𝗴𝘀𝗯𝗲𝗿𝗴 𝗮𝘂 𝗥𝗮𝗰𝗶𝗻𝗴 🇩🇰🤝

Le Racing et le FC Nordsjælland ont trouvé un accord pour l’arrivée de Lucas Høgsberg.

Le communiqué 👉
«L’international danois a signé au Racig Club de Strasbourg jusqu’en 2030. Lucas Høgsberg joue depuis l’âge de trois ans dans son club formateur, le FC Nordsjælland, avec lequel il a disputé sa première rencontre professionnelle à seulement 16 ans et évolué la saison dernière en Superliga. Il s’est engagé pour cinq saisons en faveur du Racing», informe Strasbourg.

