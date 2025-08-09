Lucas Høgsberg s’engage à Strasbourg

Strasbourg accueille un nouveau renfort. Comme nous l’avions révélé, les Alsaciens ont signé Lucas Høgsberg (19 ans), le défenseur central, né en 2006, qui évolue du côté de Nordsjælland, au Danemark. Le RCSA vient de confirmer son arrivée pour 15 M€, plus des bonus et un pourcentage à la revente.

«L’international danois a signé au Racig Club de Strasbourg jusqu’en 2030. Lucas Høgsberg joue depuis l’âge de trois ans dans son club formateur, le FC Nordsjælland, avec lequel il a disputé sa première rencontre professionnelle à seulement 16 ans et évolué la saison dernière en Superliga. Il s’est engagé pour cinq saisons en faveur du Racing», informe Strasbourg.