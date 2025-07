PSG : Bradley Barcola veut prendre sa revanche face au Bayern

Ce samedi à 18 heures, le Paris Saint-Germain défie le Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Présent devant les médias hier soir, Bradley Barcola a assuré que le club parisien souhaite prendre sa revanche sur l’équipe allemande, après la défaite en phase de ligue de la Ligue des Champions plus tôt dans l’année. Une défaite qui avait été décisive dans la saison du PSG.

«Je pense que c’est notre plus grande source de motivation aujourd’hui, ce sentiment de revanche, a-t-il avoué. Quand on avait perdu chez eux, ça avait été très dur pour nous, même l’après. Ça a été un des déclics de la saison. Cette défaite nous avait fait mal, elle nous a fait prendre conscience qu’à ce moment-là, on n’avait plus beaucoup de chances de continuer dans cette Ligue des Champions.»

Interrogé ensuite sur les provocations de Leon Goretzka, le numéro 29 du PSG a répondu sobrement : «Honnêtement, on est très rarement au courant de ce qui se dit. On va se donner à fond pour faire taire les gens qui parlent.» Le ton est donné.