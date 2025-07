Mondial des Clubs : Upamecano prévient le PSG avant le choc

Dayot Upamecano s’est présenté devant la presse vendredi soir, afin d’aborder le choc à venir entre le PSG et le Bayern Munich, pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Huit mois après le face-à-face avec les Parisiens en phase de ligue de la Ligue des Champions (victoire allemande 1-0), le défenseur central français assure qu’il n’y a pas de «sentiment de revanche. On va jouer ce match-là comme une finale. Et que le meilleur gagne». Il a également précisé que le Bayern a bien évolué depuis.

«On est encore plus forts, on progresse avec notre entraîneur, a-t-il lancé. On est tous impliqués, on sent que l’équipe progresse et j’espère que demain (ce soir à 18h, ndlr) on va continuer sur cette lancée. On sait que ça va être un match difficile, ils ont progressé. Ça fait un petit moment qu’on a joué contre eux. C’était un match serré, on n’a pas gagné 3-0. On va tout faire pour ramener la victoire.»