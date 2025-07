La réaction à chaud du PSG après l’humiliation infligée au Real Madrid

Le Paris Saint-Germain continue de bluffer toute la planète du football. Après avoir remporté sa première Ligue des Champions, le club de la capitale est en route pour signer une fin de saison stratosphérique. Pour ses retrouvailles avec Kylian Mbappé, l’équipe de Luis Enrique a infligé une véritable humiliation aux champions d’Europe 2022 et 2024. Un 4-0 à l’issue duquel les hommes de Xabi Alonso n’ont rien pour se sauver. Qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea, les Rouge et Bleu ont frappé un grand coup. Le PSG pouvait-il s’attendre à une telle domination ?

Interrogé à l’issue du match, Luis Enrique a tenté de donner une explication. « C’est toujours difficile de savoir ça avant le match parce que tu dois penser à chaque match pour analyser. Mais nous sommes une équipe dominante qui aime avoir la balle et c’est difficile pour les adversaires de faire la même chose. On a commencé le match avec cette domination. On a eu de la chance durant les dix premières minutes (sur les deux cadeaux du Real, ndlr) et après on a dominé le match », a-t-il déclaré au micro de DAZN, avant d’être relancé par Claude Makelele sur la firme étincelante des joueurs de l’Espagnol.

«Je ne pouvais pas imaginer mieux»

« Est-ce que tes enfants en ont marre de jouer ? Non ? Eh bien les miens non plus (rires). » Élu homme du match grâce à son doublé, Fabian Ruiz n’arrivait pas à y croire. «Je ne pouvais pas imaginer mieux, bravo à toute l’équipe qui m’a donné la force de marquer ces buts, on a gagné face au Real Madrid. On sait que ça allait être très difficile, l’une des plus grandes équipes du monde, il faisait chaud, mais on est très content», a-t-il déclaré au micro du diffuseur.

Enfin, Achraf Hakimi s’est lui aussi présenté face aux médias pour savourer. «On mérite la victoire, on a fait un effort incroyable. Ce n’était pas facile avec la chaleur et il y avait de grands joueurs en face. Ce coach m’a fait confiance, m’a donné cette liberté. Avec mes coéquipiers et Marquinhos surtout, João (Neves) fait un travail magnifique, il me donne la tranquillité (défensive). Je continue à prendre du plaisir avec cette équipe». Et il n’y a pas que lui…

