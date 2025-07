Désiré Doué dresse le bilan de la saison du PSG avant le choc contre Chelsea

Le Paris Saint-Germain n’est plus qu’à un match de s’inscrire parmi les maigres équipes à avoir remporté un quintuplé. À deux jours de la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea, l’effectif parisien est évidemment plus que motivé par cet objectif, mais va devoir le réaliser avec un nouveau statut : celui de grand favori. Avant d’affronter les Blues, qui ont eu un parcours moins compliqué que l’écurie de Luis Enrique, Désiré Doué est revenu sur le nouveau statut de son équipe.

«Ça fait plaisir. Ça veut dire qu’on a montré de grandes choses sur le terrain, on fait plaisir aussi aux supporters qui nous regardent. C’est aussi notre objectif, de faire que tout le monde aime le PSG par notre football. C’est quelque chose de magnifique, on doit répéter la même performance et les mêmes attitudes contre Chelsea», a-t-il dévoilé au micro de plusieurs médias présents à l’entraînement du jour, en ne souhaitant pas sous-estimer le parcours des Blues, qu’il juge comme une très bonne équipe et avec de grands joueurs.

Désiré Doué veut tout gagner

Mais pour prouver ce statut de favori et ajouter un cinquième trophée à sa collection, le jeune ailier de 20 ans veut à tout prix remporter ce titre. «C’est aussi pour nous une occasion de marquer l’histoire. Et on va tout faire pour la remporter. L’important, c’est d’aborder cette finale de la même manière que l’on a préparé les autres matches cette saison (…) Cela voudrait dire que l’on a tout gagné et c’était notre objectif cette saison», a ajouté l’ex-joueur du Stade Rennais, qui est passé dans une autre dimension pour sa première saison au PSG.

Auteur de 16 buts et 14 passes décisives en 60 matches, Désiré Doué espère réitérer, dimanche soir, contre Chelsea (21 heures), la prestation de sa première finale de Ligue des Champions, où il a inscrit un doublé. Et pour y parvenir, le néo-international français assure que cela passera par la grande cohésion du groupe parisien, renforcé depuis ce mois passé aux États-Unis : «on a eu la chance de pouvoir sortir les uns avec les autres, d’avoir été dans différentes villes et régions des États-Unis. C’était super, ça a renforcé nos liens entre coéquipiers». Le PSG est déjà prêt.

