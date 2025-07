PSG - Bayern Munich : les compositions probables

Place aux quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Après avoir sorti l’Inter Miami sans difficulté au tour précédent, le PSG affronte cette fois une vieille connaissance : le Bayern Munich. Tombeur pour sa part de Flamengo, le club allemand avance un peu masqué dans cette compétition qui l’a vu infliger un 10-0 aux amateurs d’Auckland au premier match, mais également de perdre 1-0 contre Benfica. Il s’agit d’un premier véritable test dans cette compétition pour le tout récent champion d’Europe, battu à l’automne dernier pour son futur adversaire (1-0).

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis ce revers à l’Allianz Arena. Il s’agissait alors de la 3e défaite du PSG durant la phase de championnat de Ligue des Champions. Tous les voyants étaient alors au rouge et pourtant, six mois plus tard c’est cette même équipe qui remportait la première C1 de son histoire, et dans ce même stade. On devrait d’ailleurs retrouver le même onze de départ qui a battu l’Inter Milan en finale lors du coup d’envoi ce soir (18h). Donnarumma débutera dans les buts avec sa défense habituelle : Hakimi et Nuno Mendes sur les ailes entre la paire Marquinhos-Pacho.

Dembélé de retour dans le onze ?

Vitinha devrait à nouveau prendre place devant la défense, associé à Joao Neves, double buteur contre Miami, et Fabian Ruiz. Un léger doute subsiste tout de même pour l’Espagnol, victime d’un petit virus dans la semaine. Il est resté à l’hôtel jeudi par mesure de précaution mais est bien parti pour tenir sa place au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Devant, Ousmane Dembélé postule enfin à une place de titulaire, lui qui a retrouvé la compétition lors des 8es de finale. Il démarrerait en pointe avec Doué à sa droite et Kvara à sa gauche, laissant cette fois Barcola sur le banc.

Le Bayern ressemblera lui à l’équipe vainqueur de Flamengo. Neuer est attendu dans les buts avec une défense à 4 composée de droite à gauche Laimer, Upamecano, Tah et Stanisic. Kimmich et Goretzka sont attendus dans l’entrejeu pour avoir le rôle de double pivot. Au niveau de l’animation, il pourrait y avoir quelques changements. Touché en 8e de finale, Coman serait tout de même en mesure de tenir son rang. Olise serait titulaire à gauche et on pourrait retrouver Musiala. Revenu de blessure et remplaçant depuis le début de la compétition, il est pressenti pour être en soutien de Kane, au détriment de Gnabry.

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Vitinha, Neves, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Neuer (cap) - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Coman - Kane

