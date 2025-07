Real Madrid : Kylian Mbappé égale le record de Karim Benzema

Samedi soir, Kylian Mbappé a validé la victoire du Real Madrid contre le Borussia Dortmund (3-2), en inscrivant le troisième but de la rencontre d’un magnifique geste acrobatique. Une réalisation artistique qui a permis à l’attaquant français de non seulement aider son équipe à rejoindre les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs, mais aussi d’égaler un sacré record.

En effet, Kylian Mbappé a marqué pour la 44e fois lors de sa première saison sous les couleurs madrilènes. Il égale donc le record du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur français sur une saison dans l’un des quatre grands championnats, détenu par un certain Karim Benzema lors de la saison 2021-2022. Pour atteindre cette marque, le Bondynois aura eu besoin de 58 matchs tandis que «KB9» a réalisé cet exploit en seulement 46 rencontres. Avec une demie face au PSG programmé pour mercredi prochain et une possible finale à jouer derrière, Mbappé a encore l’occasion de battre le record de son ex-coéquipier en Équipe de France.