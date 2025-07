Neymar annonce la naissance de sa fille

Un peu moins de deux ans après l’arrivée de leur premier enfant, Mavie, Neymar et Bruna Biancardi ont annoncé la naissance de leur deuxième fille, Mel, sur Instagram.

«Notre Mel est arrivée pour rendre notre vie encore plus douce ! Bienvenue ma fille ! Que Dieu bénisse ta vie et te délivre de tout mal ! Nous sommes heureux de vivre ce nouveau chapitre avec toi. On t’aime», a ainsi écrit le couple. Pour rappel, Neymar a par ailleurs une troisième fille, Helena, née d’une mère différente, Amanda Kimberly.