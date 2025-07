DAZN annonce un contrat de diffusion avec Ligue1+ et la Serie A

La LFP et LFP Média présentaient ce jeudi la nouvelle plateforme qui diffusera 8 matchs de Ligue 1 par journée à la rentrée. Il s’agit de Ligue1+, qui sera disponible sur presque tous les distributeurs (Orange, SFR, Bouygues, Free), les télés connectées mais aussi certaines consoles de jeu, et même sur DAZN. Le conflit de cette saison avec l’entreprise britannique est maintenant enterré.

Elle vient d’annoncer avoir noué un contrat de «distribution non exclusive de la plateforme Ligue 1+ lancée par la LFP pour la diffusion de la Ligue 1 McDonald’s à compter du début de la saison 2025-2026.» Ce partenariat est signé jusqu’en 2029. Autre annonce du "Netflix du sport", la Serie A sera diffusée en France en exclusivité sur sa plateforme. «Dès la saison 2025-2026, DAZN diffusera l’intégralité des matchs du Championnat de Serie A en France. La plateforme assurera également la diffusion complète de la Coppa Italia et de la Supercoppa Italiana en France, à Monaco et en Andorre.»