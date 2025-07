Un club de Ligue 1 veut relancer Alban Lafont

C’est un peu une nouvelle vie qui attend Alban Lafont. Après six saisons passées sur les bords de l’Erdre, le portier de 26 ans s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Le tout dernier n’était pas vraiment enthousiasmant. Vainqueur de la Coupe de France sous les couleurs de Nantes en 2022, puis appelé pour la seule et unique fois en Bleus quelques mois plus tard (en septembre, pour remplacer Lloris), Lafont avait ensuite traversé une période plus pénible la saison passée.

Déclassé et plus convoqué par Antoine Kombouaré à partir de novembre en raison de ses performances, le gardien formé à Toulouse avait fait le choix d’évoluer avec l’équipe réserve, plutôt que de rester chez lui le week-end. Il avait même disputé au mois d’avril un match de National 3 face à Sablé-sur-Sarthe, remporté largement par son équipe (4-1). «J’ai envie de continuer à garder du rythme, je me sens bien, ça me fait plaisir aussi d’être avec les jeunes et le coach pour jouer le titre. Ma situation ? Tout le monde l’a vue, elle est ce qu’elle est, je ne lâche pas. Je suis prêt et on va préparer cet été tranquillement», avait-il alors indiqué.

Brest prêt à relancer Lafont

A priori, son inactivité (en Ligue 1) ne devrait pas en faire un élément indésiré cet été. Fin avril, il avait effectué son retour dans le groupe de Kombouaré en remplacement d’Anthony Lopes, sans pour autant jouer. Il a tout de même pu garder le rythme en participant aux séances d’entraînement d’un groupe L1… avant de peut-être en découvrir un nouveau ? Selon Ouest-France, le dossier Lafont pourrait en effet livrer son issue finale, pas très bien loin de Nantes.

Ce vendredi, le quotidien nous informe de l’intérêt concret de Brest pour le natif de Ouagadougou (Burkina Faso). Alors que Marco Bizot devrait prendre la direction de l’Angleterre, où Aston Villa le courtise ardemment, les Pirates auraient identifié Lafont comme le potentiel successeur du Néerlandais. L’idée du club finistérien serait plutôt de se faire prêter le Nantais, sous contrat jusqu’en 2027 avec les Canaris (il touche l’un des trois plus gros salaires du club). Brest aurait déjà sondé la direction nantaise, tout comme le Panathinaïkos en Grèce. Affaire à suivre.