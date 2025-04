La nouvelle vie d’Alban Lafont… en N3

Certains se seraient probablement contentés de toucher leur juteux salaire de joueur de Ligue 1, sans jouer. Pas Alban Lafont. Déclassé et plus convoqué par Antoine Kombouaré depuis le mois de novembre en raison de ses performances, le portier de 26 ans a fait le choix d’évoluer avec l’équipe réserve, plutôt que de rester chez lui le week-end. Comme le rapporte le journal L’Équipe, l’ancien Toulousain disputait hier un match de National 3 face à Sablé-sur-Sarthe, remporté largement par son équipe (4-1).

La suite après cette publicité

Sous les ordres de l’ancien international français Stéphane Ziani, Lafont se refait donc aujourd’hui une santé, en attendant de trouver une porte de sortie cet été (il est sous contrat jusqu’en 2027 avec Nantes). «J’ai envie de continuer à garder du rythme, je me sens bien, ça me fait plaisir aussi d’être avec les jeunes et le coach pour jouer le titre. Ma situation ? Tout le monde l’a vue, elle est ce qu’elle est, je ne lâche pas. Je suis prêt et on va préparer cet été tranquillement. Ç’a été difficile pendant un petit moment, mais j’essaie de garder la tête froide, de travailler, de me remettre en question aussi, et on avance», a-t-il déclaré après la rencontre.