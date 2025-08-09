Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

Nantes se fait prêter Amady Camara

Par Jordan Pardon
1 min.
Waldermar Kita, le patron du FCN, avant la rencontre entre Nantes et le PSG @Maxppp

Comme attendu, Nantes a obtenu le prêt avec option d’achat du jeune Amady Camara. Âgé de 20 ans, l’international malien (2 sélections) jouait jusqu’ici à Sturm Graz. Il évolue au poste d’avant-centre et avait marqué 3 buts avec le club autrichien. L’option d’achat du joueur est estimée à 4 millions d’euros.

La suite après cette publicité
FC Nantes
Une nouvelle arme offensive 🇲🇱⚔️

Amady Camara est Jaune et Vert !

#OnEstNantes
Voir sur X

«Le FC Nantes est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le club de Sturm Graz, récent champion d’Autriche, et Amady Camara pour le prêt avec option d’achat de l’attaquant pour la prochaine saison. Jeune (20 ans) et prometteur, Amady Camara a découvert le monde professionnel au sein du club autrichien avec lequel il a disputé 21 matches (3 buts et 2 passes décisives)», indique le communiqué de Nantes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Amady Camara

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Amady Camara Amady Camara
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier