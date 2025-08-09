Nantes se fait prêter Amady Camara

Comme attendu, Nantes a obtenu le prêt avec option d’achat du jeune Amady Camara. Âgé de 20 ans, l’international malien (2 sélections) jouait jusqu’ici à Sturm Graz. Il évolue au poste d’avant-centre et avait marqué 3 buts avec le club autrichien. L’option d’achat du joueur est estimée à 4 millions d’euros.

«Le FC Nantes est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le club de Sturm Graz, récent champion d’Autriche, et Amady Camara pour le prêt avec option d’achat de l’attaquant pour la prochaine saison. Jeune (20 ans) et prometteur, Amady Camara a découvert le monde professionnel au sein du club autrichien avec lequel il a disputé 21 matches (3 buts et 2 passes décisives)», indique le communiqué de Nantes.