Accord trouvé entre Bruges et Sunderland pour Chemsdine Talbi

Sunderland continue d’enflammer le mercato estival. Après avoir recruté Habib Diarra en provenance de Strasbourg et sur le point de s’offrir Noah Sadiki comme nous vous le révélions ces dernières heures, le club entraîné par Régis Le Bris est également en passe de boucler un nouveau dossier. Selon nos dernières informations, les Black Cats ont trouvé un accord avec Bruges pour Chemsdine Talbi.

Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en Jupiler Pro League la saison dernière, le jeune ailier droit de 20 ans va passer sa visite médicale la semaine prochaine et signera un contrat jusqu’en juin 2030. Toujours d’après nos indiscrétions, le montant de l’opération sera de 23 millions d’euros. Un nouveau joli coup réalisé par les pensionnaires du Stadium of Light.