PL : Brentford s’impose grâce à Ouattara, Sunderland redescend sur terre

Ce samedi, le multiplex de Premier League nous offrait trois rencontres intéressantes. Pour sa première sous ses nouvelles couleurs, Dango Ouattara était attendu. Recruté pour 42 millions d’euros par Brentford, l’attaquant burkinabé a répondu aux attentes placées en lui dès son premier match. Titularisé face à son nouveau public contre Aston Villa, l’ancien Lorientais a débloqué son compteur dès la 12e minute de jeu (1-0, 12e). Malgré la domination des Villans qui ont poussé pour revenir dans la partie, le score n’a plus évolué et Villa continue de faire du surplace après son nul inaugural contre Newcastle (0-0). Première victoire pour Brentford.

Dans le même temps, Bournemouth a lancé sa saison à domicile face à Wolverhampton. Balayés la semaine passée contre Manchester City (4-0), les Wolves ont concédé rapidement l’ouverture du score avec la frappe de Marcus Tavernier qui a été contrée par Emmanuel Agbadou avant de finir au fond des filets (1-0, 2e). Malgré quelques occasions, l’expulsion de Toti Gomes à la 49e minute a enterré les derniers espoirs de Wolverhampton qui concède un deuxième revers de rang en Premier League cette saison. Pour finir, Sunderland, vainqueur de West Ham la semaine dernière (3-0), est redescendu sur terre en perdant sur la pelouse de Burnley à cause de buts inscrits par Josh Cullen (47e) et Jaiden Anthony (88e).