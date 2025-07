Philippe Coutinho quitte Aston Villa et rejoint Vasco da Gama

Ce vendredi, Aston Villa a annoncé le départ définitif de Philippe Coutinho. Le Brésilien de 33 ans, arrivé à Birmingham sous la forme d’un prêt en janvier 2022 avant de signer définitivement, a été prêté au Vasco da Gama. Un club avec lequel il a marqué 5 buts et délivré 3 assists en 25 apparitions toutes compétitions confondues en 2024-25. Il va essayer de faire mieux la saison prochaine lui qui va poursuivre l’aventure au pays.

La suite après cette publicité

«Aston Villa peut confirmer que Philippe Coutinho a finalisé son transfert permanent à Vasco da Gama. Le milieu de terrain était prêté à l’équipe brésilienne la saison dernière et est revenu au club après la fin de son passage temporaire, mais les deux clubs ont maintenant conclu un accord pour que le meneur de jeu retourne dans le club de sa ville natale de manière permanente. Après avoir signé pour Villa initialement en prêt en janvier 2022, il a ensuite signé un contrat permanent à Villa Park et a fait 43 apparitions en bordeaux et bleu, marquant six buts. Tout le monde à Aston Villa tient à remercier Philippe pour son service au club et lui souhaite le meilleur dans sa future carrière.» Une page se tourne pour Coutinho.