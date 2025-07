Le vestiaire du PSG anéanti après le décès de Diogo Jota

C’est une nouvelle qui a déchiré la planète football. Ce jeudi matin, la presse espagnole annonçait le décès tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva, dans un accident de la route. L’attaquant portugais de Liverpool, tout juste marié, devait prendre le ferry pour rejoindre l’Angleterre et le club anglais. Il venait de subir une opération pulmonaire et sur avis médical, il lui avait été déconseillé de prendre l’avion. Un décès tragique qui a fait réagir l’entièreté du monde du football.

Depuis ce jeudi matin, les hommages pleuvent pour celui qui venait de remporter la Ligue des Nations avec le Portugal. Les supporters des Reds se sont rendus à Anfield pour déposer des fleurs alors que le club anglais a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs vidéos pour lui rendre hommage à lui ainsi qu’à son frère. Du côté du PSG, cette nouvelle a aussi fait beaucoup de mal. Ce vendredi, L’Equipe et Le Parisien révèlent les coulisses de cette annonce. Actuellement aux Etats-Unis pour le Mondial des Clubs, les joueurs ont appris la nouvelle au réveil par leurs proches. Pour certains d’entre eux, c’est même Jorge Mendes, agent de Diogo Jota, qui a fait passer le message.

Les joueurs portugais très touchés

Cette nouvelle a logiquement bouleversé les joueurs et notamment les quatre joueurs portugais de l’effectif : Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, João Neves et Vitinha. Dans la matinée, ils ont semblé complètement choqués par cette annonce alors qu’ils venaient de gagner avec lui la Ligue des Nations quelques jours plus tôt. Vitinha a semblé très impacté par la nouvelle puisqu’il connaissait aussi très bien son frère, André Silva, également décédé dans l’accident, et formé au FC Porto. Les deux hommes ont passé leur formation ensemble à Porto et ont évolué dans la même équipe.

L’entraînement de ce jeudi s’est déroulé dans une ambiance assez lourde avec des Parisiens qui avaient un peu la tête ailleurs. Le Parisien explique même que Luis Campos, directeur sportif du club, était aussi très touché par cette annonce tout comme Lucas Hernandez qui a côtoyé quelque temps Diogo Jota à l’Atlético de Madrid. A quelques jours du match face au Bayern Munich au Mondial des Clubs, le PSG a connu une journée mouvementée et on peut comprendre. La priorité était ailleurs.