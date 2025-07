Choix du Qatar, retour à Pescara, fin au PSG : Marco Verratti sort du silence et vide son sac !

Depuis son départ du Paris Saint-Germain (416 matchs) à l’été 2023 pour rejoindre le club qatari d’Al-Arabi, puis plus récemment Al-Duhail, Marco Verratti s’est fait discret dans les médias. Le milieu de terrain italien n’a accordé que de rares entretiens depuis son exil au Moyen-Orient. Hormis quelques apparitions publiques lors d’événements médiatiques comme des Grands Prix de Formule 1, Roland-Garros ou d’autres rendez-vous, sa parole s’est faite précieuse, presque silencieuse. Mais cette fois, dans un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien numéro 6 du PSG sort de sa réserve et revient en détail sur les temps forts de sa carrière, de son départ de la capitale française à sa nouvelle vie au Qatar, en passant par les souvenirs marquants de son passage au club parisien dont une anecdote folle à Ibiza la veille de l’arrivée de Lionel Messi, mais également de son grand projet à Pescara.

D’abord interrogé sur la belle saison de son ancienne équipe, le milieu italien a tenu à démentir rapidement une fausse information concernant son départ du club de la capitale et de sa supposée mauvaise relation avec Luis Enrique : «Ce n’est pas comme ça que je vois les choses, les stars sont là, ils les ont. Le PSG a créé un super groupe, ils pensent beaucoup au collectif, Luis Enrique était brillant. Ils gagneront pendant des années. Une chose : ils ont écrit que j’avais quitté le PSG parce que Luis Enrique le voulait. Faux : je vous assure que ma conversation avec Nasser remonte à bien plus loin, où je lui ai dit que je partais parce que je voulais de nouveaux défis. Nous sommes restés en très bons termes, c’est quelqu’un de formidable». Au-delà des rumeurs, Verratti éclaire enfin les véritables raisons de son départ, révélant un choix mûrement réfléchi et motivé par l’envie de relever de nouveaux défis… loin de l’Europe, au cœur du football qatari.

Le Qatar, un vrai choix

A l’été 2023, Marco Verratti a surpris un grand nombre d’observateurs en choisissant de rejoindre le championnat qatari, alors que certains clubs européens s’étaient positionnés. Une décision réfléchie et assumée : «disons simplement que j’avais besoin d’un nouveau défi, d’une nouvelle motivation. Je connaissais déjà Doha et j’ai toujours aimé cette ville : quand l’occasion s’est présentée, eh bien, c’était le choix de vie. Et j’en suis heureux. Comment est le championnat ? Compétitif. L’année dernière, j’étais avec une autre équipe. Al-Duhail a terminé deuxième après avoir longtemps mené : l’objectif est de remporter la Doha Bank Stars League. Connaissez-vous la différence avec l’Europe ? Ici, si un joueur est sur le banc, il n’est pas grincheux et en colère : ici, tout le monde sourit, l’envie d’être ensemble et de jouer est primordiale. À Paris, gagner était devenu une évidence : ici, j’ai retrouvé quelque chose d’enfantin, la joie de gagner, comme quand on était enfant. Le bonheur. À Paris, gagner était devenu monotone, répétitif. J’ai reçu des demandes, pratiquement chaque année pour revenir en Italie. En vérité, je ne voulais pas y retourner. Je suis quelqu’un qui s’attache toujours aux endroits qu’il a visités». Un choix de vie assumé, loin de l’Europe et des projecteurs, que Verratti revendique aujourd’hui avec sérénité, entre passion du jeu et recherche de tranquillité. En parallèle de sa carrière de joueur, Marco Verratti est aussi revenu officiellement à Pescara. Pas en tant que joueur comme il l’aurait voulu mais en tant que dirigeant et co-propriétaire.

«C’est un rêve, oui. Il faut toujours se fixer un objectif : peut-être que je rejouerai un match ici maintenant que je suis coprésident à 50 %. Écoutez, rien que pour mon Pescara, j’aurais pu faire ce que je voulais vraiment : ils m’ont tout donné, et je voulais leur rendre la pareille de tout mon cœur. L’avenir ? Devenir président. Au cours de ma carrière, j’ai vu un peu de tout. Je pense que Sebastiani et moi formons un duo complémentaire : je sais, pour l’avoir côtoyé de l’intérieur dans toutes les disciplines, ce dont un footballeur a besoin. Sebastiani était fort et incroyable : il a même surmonté les moments difficiles. Et il est là : c’est pour ça que je voulais rejoindre Pescara avec lui, à égalité, et aussi parce que c’est l’équipe que j’aime. Comment gérer cela ? Je veux que nos joueurs se concentrent uniquement sur le jeu. Parce que pour le reste, il y a tout. Ensuite, s’ils montent en Serie A, comme nous le souhaitons, peut-être que je réaliserai ce rêve… C’était difficile de quitter Pescara, car j’avais acquis cette sensation incroyable dans ma ville et j’ai dû abandonner le rêve de jouer avec mon maillot préféré en Serie A. Un jour, avant de partir, j’ai pris Sebastiani à part : "Je pars, mais si dans six mois, je me sens mal et que je ne suis pas content, je reviendrai." Arriver en Serie A avec Pescara et ne pas y jouer a été difficile pour le Verratti enfant». Et alors que sa carrière suit son cours au Qatar, Verratti n’oublie pas son premier amour dans son nouveau rôle au sein de la direction.