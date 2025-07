L’ASSE s’offre une pointure de Manchester City

Aux grands maux les grands remèdes. 17es de Ligue 1 la saison passée, les Verts ont profondément souffert de leurs défaillances athlétiques par rapport à la concurrence. Pour la saison à venir en L2, les dirigeants stéphanois ont donc fait le choix de mettre l’accent sur la performance avec l’arrivée d’une pointure européenne. Comme le révèle ici Saint-Étienne Loire, un nouveau visage a en effet fait son apparition lors du premier stage de préparation à Chambon-sur-Lignon ces derniers jours.

Il s’agit de Donough Holohan. Cet Irlandais sera désormais le nouveau Directeur de la Performance de l’ASSE, un poste qui n’existait pas jusqu’à présent au club. Il assurera le lien entre les services sportifs et médicaux et arrive après une aventure longue de 13 années du côté de Manchester City. Arrivé en 2012 chez les Skyblues, il avait été promu Directeur de la Performance en 2022 et donc participé au sacre en Ligue des Champions en 2023. Il avait finalement quitté Manchester City en avril dernier. Ce dernier sera accompagné à l’ASSE par deux nouveaux préparateurs physiques britanniques : David Tivey, passé par Chelsea, et Calum Daley, en poste au sein de l’équipe féminine de Charlton la saison passée.