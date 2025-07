OL : Romain Perret a plusieurs portes de sorties

Sous les ordres de Gueida Fofana et de son adjoint, Pierre Chavrondier, la réserve de l’Olympique Lyonnais a réalisé une saison 2024-2025 de qualité avec une troisième place de National 3 accrochée en fin de saison. Et ce, grâce à ses éléments forts. Notamment avec Romain Perret et Sekou Lega, co-meilleurs buteurs du club avec douze réalisations chacun, sachant que Sekou Lega est parti durant l’hiver en Arabie saoudite, à Al-Riyadh.

La suite après cette publicité

Et alors qu’il arrive en fin de contrat stagiaire, Romain Perret (20 ans) est également très sollicité en cette fin de saison. Le jeune attaquant polyvalent a récemment reçu une offre de Charleroi (Belgique) et est actuellement en négociations très avancées avec le FC Saint-Gall, en Suisse. Tout comme Molenbeek, qui doit prochainement rencontrer le joueur. Un beau profil qui pourrait échapper aux formations françaises de Ligue 2 ou de National 1…