DNCG : Ajaccio a demandé un report de son audition

L’AC Ajaccio veut gagner du temps. Rétrogradé administrativement en National par la DNCG le 24 juin dernier, le club corse devait passer en appel le 10 juillet prochain. Mais à en croire Corse Matin, l’ACA a formulé une demande de report de son audition auprès du gendarme financier du football français. Celle-ci interviendra le 15 juillet prochain. «La direction du club a demandé un report de son passage en appel devant la DNCG. Initialement fixée au 10 juillet, la nouvelle audience se tiendra le mardi 15 juillet à Paris», indique le club corse.

Ajaccio souhaite ficeler son budget prévisionnel avec davantage de solidité, et certaines pièces manqueraient encore au dossier, indique Corse Matin. Pour rappel, le club est toujours en procédure de rachat par Arnau Baqué Roig. Ce dernier avait tenté de défendre le dossier du club dans les locaux de la DNCG, le 24 juin, aux côtés d’Alain Orsoni, président de la holding propriétaire du club, et du directeur général Franck Leloup. Mais la DNCG n’avait pas été convaincue et avait ainsi prononcé une rétrogradation en N1.