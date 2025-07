La Ligue 2 BKT change sa programmation

À l’issue d’une réunion de travail tenue ce vendredi entre la Ligue de Football Professionnel, beIN SPORTS et des représentants de l’Association Nationale des Supporters, plusieurs ajustements ont été décidés concernant la programmation de la Ligue 2 à partir de la première journée de championnat de la saison 2025-2026. Il y a quelques minutes, la LFP vient ainsi de communiquer sur cette programmation adaptée.

Le communiqué complet

«À titre exceptionnel et en l’absence de rencontres de Ligue 1 McDonald’s ce week-end-là, la 1re journée verra son Multiplex du vendredi soir déplacé au samedi 9 août à 20h00. Cette première journée se déroulera ainsi : 1 match le samedi 9 août à 14h00, 7 matchs le samedi 9 août à 20h00, 1 match le lundi 11 août à 20h45. À partir de la 2e journée, un match supplémentaire – issu soit du Multiplex, soit du match initialement prévu le lundi – sera reprogrammé le samedi à 14h00. En dehors des journées en semaine et des 33e et 34e journées, trois rencontres seront donc désormais diffusées chaque samedi. Par ailleurs, une réflexion est engagée pour anticiper davantage la publication des programmations TV. Actuellement communiquées six semaines à l’avance, elles pourraient l’être encore plus tôt à compter de la 5e journée».