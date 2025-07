Caen discute avec Montpellier pour Alexandre Mendy

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le SM Caen, Alexandre Mendy ne devrait pas s’éterniser en Normandie. Après la relégation sportive des pensionnaires de d’Ornano, le meilleur buteur de l’histoire du club caennais est plus que jamais sur le départ. Ces derniers jours, nous vous évoquions à ce titre un intérêt de Watford mais également du Montpellier HSC. À ce titre, certaines sources affirmaient même que les Hornets avaient récemment formulé une offre de 1 million d’euros à la formation normande. Une information que nous sommes cependant en mesure de démentir.

Contacté par nos soins, l’entourage du joueur nous a, certes, confirmé des discussions avec le club anglais mais aucune offre n’a en revanche été déposée. De son côté et toujours d’après nos indiscrétions, Montpellier continue de travailler activement sur l’expérimenté buteur de 31 ans. Après des discussions positives avec le clan du droitier d’1m84, le club héraultais a passé la vitesse supérieure au cours des dernières heures et échange désormais avec le SM Caen pour tenter de trouver un accord. Un dossier en bonne voie, qui plus est au regard des aspirations de l’intéressé, séduit par le projet du MHSC.