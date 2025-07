Newcastle va faire sauter la banque pour Anthony Elanga !

Newcastle a formulé une nouvelle offre revue à la hausse, estimée à 55 millions de livres sterling, pour Anthony Elanga et serait tout proche d’un accord avec Nottingham Forest. Après avoir vu leur proposition initiale de 45 millions refusée la semaine dernière, les Magpies auraient enregistré des avancées notables dans les discussions selon le Daily Mail. Aucun obstacle ne serait à signaler concernant les conditions personnelles du joueur, même si d’autres clubs, comme Aston Villa, analysent le dossier de très près.

Elanga, 23 ans, est dans le viseur d’Eddie Howe, le coach de Newcastle, depuis longtemps. En effet, une tentative de le recruter avait déjà échoué l’été dernier. L’entraîneur des Magpies apprécie particulièrement la vitesse et l’impact de l’ailier droit, auteur de six buts et onze passes décisives en Premier League la saison dernière. Il considère également que l’international suédois dispose encore d’un bel avenir. Son club formateur, Manchester United, toucherait environ 15 % sur la plus-value réalisée par Forest, soit un peu moins de 10 millions de livres sterling en cas de vente à 55 millions. Elanga avait été recruté pour 15 millions de livres en 2023.