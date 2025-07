Newcastle United offre plus de 80 millions d’euros pour Hugo Ekitike

Alors que le marché des buteurs se fait rare, les clubs n’hésitent plus à lâcher des offres mirobolantes pour trouver leur bonheur. Et parmi les acteurs du mercato des scoreurs, Hugo Ekitike figure parmi les protagonistes. Auteur de 15 buts en Bundesliga, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain a accumulé un total de 22 réalisations et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, au cours de la saison dernière. De quoi éveiller plusieurs clubs de Premier League, mais aussi hors d’Europe.

C’est le cas de l’Arabie saoudite. Particulièrement Al-Qadisiyah, qui est prêt à lancer une offre atteignant les 100 M€ (bonus compris) et un salaire à plus de 25 M€ par an. Al-Hilal est également intéressé par son profil, mais c’est Newcastle United qui est allé le plus loin et est récemment entré en négociations pour le buteur de l’Eintracht Francfort. Les Magpies, qui sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, espèrent bien l’enrôler pour renforcer leur effectif.

Newcastle veut lui offrir un pont d’or

Et d’après les dernières informations du Times, c’est une offre d’un peu plus de 80 millions qui a été transmise aux Aigles par Newcastle United. Une offre accompagnée d’un des plus gros salaires du club. Et il y a peu de chances que cela aboutisse, puisque le club allemand devrait rejeter cette offre, voulant se rapprocher de la clause libératoire d’Hugo Ekitike, à hauteur de 98 millions d’euros. Mais les négociations se poursuivent entre les deux clubs.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec son club, Hugo Ekitike reste une priorité pour les Magpies, qui ont perdu Callum Wilson librement. Car la publication anglaise précise qu’il ne remplacerait pas Alexander Isak en cas de départ. Même après avoir échappé de peu à une sanction financière liée au fair-play financier, le club anglais veut se montrer compétitif après sa qualification en Ligue des Champions et William Osula, un international danois espoir, est actuellement la seule alternative à Alexander Isak. Hugo Ekitike est donc attendu au plus vite.