FC Barcelone : Gerard Martín scelle son avenir

Formé à l’UE Cornellà, Gerard Martín a officiellement mis un terme aux rumeurs autour de son avenir. À 23 ans, le latéral gauche du FC Barcelone a entamé une nouvelle préparation estivale avec l’équipe première, bien déterminé à s’imposer dans la durée. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, il a clairement affiché ses intentions : rester au Barça. La saison passée, Martín s’était affirmé comme une valeur montante. Initialement intégré à l’équipe réserve, il a su convaincre Hansi Flick, cumulant 42 apparitions, dont 19 titularisations, pour un total de 1 793 minutes. Une première année pleine de promesses qu’il souhaite surpasser.

«Mon objectif collectif, c’est de tout gagner avec le club. Personnellement, je veux faire mieux que la saison dernière, continuer à grandir», confie-t-il. Et lorsqu’on lui parle d’un potentiel départ ? Il balaye la question d’un sourire : «je suis très heureux ici. Si le coach et le club me font confiance, je n’ai besoin de rien d’autre.» Conscient de la concurrence, notamment avec Baldé, il ne s’en inquiète pas : «la compétition est normale, saine même. Elle pousse chacun à se dépasser.» Ambitieux, mais lucide, Gerrard Martín semble plus que jamais déterminé à s’épanouir en tant que blaugrana.