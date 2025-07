Newcastle entame des discussions pour Hugo Ekitike

C’est un marché estival clairement tourné vers les attaquants qui se dessine. Et à ce petit jeu, c’est bien le Français Hugo Ekitike qui pourrait rafler la mise avec un gros transfert. Déjà courtisé jusque-là par Chelsea, Manchester United ou Arsenal, l’attaquant de 23 ans continue de susciter les convoitises. Il ne se passe pas une semaine sans que l’ancien Parisien se voit approché par différentes formations.

La suite après cette publicité

Notamment de la part de clubs saoudiens, qui n’hésiteront pas à tenter leur chance d’ici la fin du mercato estival. C’est le cas d’Al-Qadisiyah, qui est prêt à lancer une offre atteignant les 100 M€ (bonus compris) et un salaire à plus de 25 M€ par an. Al-Hilal est également intéressé. Toutefois, un autre club anglais est récemment entré dans la danse pour l’ancien Rémois. En effet, Newcastle a entamé des discussions pour le buteur de l’Eintracht Francfort. Car les Magpies souhaitent se renforcer offensivement, alors qu’Isak continue d’être courtisé et que Callum Wilson a quitté le club.

Une cote toujours plus grande

Les Magpies, qui sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, ont ainsi des vues sur Hugo Ekitike, dont la cote a explosé cette saison. Auteur de 15 buts en Bundesliga, il a accumulé un total de 27 réalisations toutes compétitions confondues. De quoi le placer parmi les buteurs les plus prolifiques, le tout avec une palette technique toujours plus intéressante.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2029 avec son club, il est valorisé à 100 M€. Un montant qui exclut d’emblée la plupart des clubs, mais qui pourrait être dans les cordes de Newcastle, surtout en cas de vente d’Alexander Isak. Liverpool est toujours dans le coup. Qu’il semble loin le temps où Hugo Ekitike rongeait son frein au Paris Saint-Germain, lors de la première partie de saison 2023-2024…