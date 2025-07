La programmation TV des 4 premières journées de L2 est connue

Quelques minutes après la réunion entre la Ligue de Football Professionnel, beIN SPORTS et des représentants de l’Association Nationale des Supporters où plusieurs ajustements ont été décidés concernant la programmation de la Ligue 2 à partir de la première journée de championnat de la saison, la Ligue vient de communiquer le programme TV des quatre premières journées.

La suite après cette publicité

Première journée de Ligue 2 BKT :

Samedi 9 août 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

EA Guingamp – Le Mans FC

Samedi 9 août 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 2 à 9

Stade Lavallois MFC – AS Saint-Étienne

Montpellier Hérault SC – Red Star FC

USL Dunkerque - Clermont Foot 63

Pau FC - FC Annecy

AC Ajaccio* - SC Bastia

Rodez Aveyron Football – AS Nancy-Lorraine

ESTAC Troyes – Grenoble Foot 38

La suite après cette publicité

Lundi 11 août 2025 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Amiens SC – Stade de Reims

Deuxième journée de Ligue 2 BKT :

Vendredi 15 août 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

SC Bastia - Pau FC

Clermont Foot 63 - ESTAC Troyes

AS Nancy-Lorraine - AC Ajaccio*

Red Star FC - Amiens SC

Grenoble Foot 38 - Stade Lavallois MFC

La suite après cette publicité

Samedi 16 août 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims - EA Guingamp

Samedi 16 août 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

FC Annecy - USL Dunkerque

La suite après cette publicité

Samedi 16 août 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne - Rodez Aveyron Football

Lundi 18 août 2025 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Le Mans FC - Montpellier Hérault SC

Troisième journée de Ligue 2 BKT :

Vendredi 22 août 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Rodez Aveyron Football - Stade Lavallois MFC

Le Mans FC - SC Bastia

Amiens SC - FC Annecy

Clermont Foot 63 - Grenoble Foot 38

USL Dunkerque - AS Nancy-Lorraine

Samedi 23 août 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

ESTAC Troyes - Montpellier Hérault SC

Samedi 23 août 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

EA Guingamp - Red Star FC

Samedi 23 août 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AC Ajaccio* - AS Saint-Étienne

Lundi 25 août 2025 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Pau FC - Stade de Reims

Quatrième journée de Ligue 2 BKT :

Vendredi 29 août 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 9

Montpellier Hérault SC - Amiens SC

Stade Lavallois MFC - Clermont Foot 63

Red Star FC - FC Annecy

USL Dunkerque - ESTAC Troyes

Rodez Aveyron Football – AC Ajaccio*

AS Nancy-Lorraine - Pau FC

Samedi 30 août 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims - Le Mans FC

Samedi 30 août 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

SC Bastia - EA Guingamp

Samedi 30 août 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne - Grenoble Foot 38