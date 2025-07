Real Madrid : Aurélien Tchouameni est en train de choquer Xabi Alonso et les Madrilènes

Qui est le grand gagnant de cette Coupe du Monde des Clubs 2025 côté Real Madrid ? Le premier nom qui nous vient à l’esprit n’est autre que Gonzalo Garcia, l’attaquant formé à La Fabrica qui est en train de cartonner, avec 3 buts et 1 passe décisive en 4 rencontres en pointe de l’attaque merengue. Le nom d’Arda Güler, qui semble s’épanouir à merveille dans le fameux Xabi Ball, revient aussi souvent parmi les bonnes surprises lorsqu’il s’agit de faire un premier bilan de l’ère Alonso. Dean Huijsen ou Fede Valverde sont aussi en train de rendre de belles copies sur les pelouses nord-américaines. Mais s’il y en a un qui surprend tout le monde, principalement parce qu’il partait de loin, c’est Aurélien Tchouameni.

La suite après cette publicité

Après une première partie de saison dernière très compliquée, pas aidé par son repositionnement assez régulier en défense centrale, le Français avait un peu haussé son niveau sur les derniers mois de compétition. Mais pas de quoi convaincre des supporters madrilènes toujours sceptiques à son sujet, et certaines rumeurs mercato évoquaient déjà un possible départ en cas de bonne offre cet été. Des spéculations qui se sont vite envolées, puisque le Français est à un excellent niveau sous les ordres de Xabi Alonso. C’est simple, il a joué l’intégralité des quatre rencontres disputées par son équipe dans la compétition.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso est conquis

Et surtout, il a été excellent, principalement dans l’entrejeu mais aussi en défense centrale, comme lors de la première période face à la Juventus. « C’est un pilier fondamental de l’équipe », résumait le nouveau tacticien madrilène, séduit par les qualités montrées par le Français. Si on savait déjà que c’était un joueur avec un gros volume de jeu, jamais avare au niveau des efforts défensifs et capable de coups d’éclat avec le ballon, on est en train de voir un Tchouameni plus intelligent sur le plan tactique et plus participatif avec le ballon. Il n’hésite pas à mettre le pied sur le cuir et à organiser, à bien lire le jeu pour trouver un partenaire bien positionné, faisant presque toujours le bon choix. Peut-être bridé par Ancelotti avant et désormais mis en confiance par Alonso, l’ancien de l’AS Monaco apporte beaucoup d’équilibre à l’équipe et est en train de faire taire les critiques.

Caractérisé - à tort visiblement - comme un joueur plus physique que technique par une bonne partie de l’opinion publique, Tchouameni est en train de montrer qu’il peut participer à l’élaboration du jeu et à remplir ce rôle d’organisateur qu’il manquait à Madrid. Plus tôt cette semaine, la presse espagnole expliquait même qu’Alonso voyait en Tchouameni son relai parfait sur le terrain. « Tchouameni, et 10 autres joueurs », résumait même Marca, indiquant que le Bleu était le premier nom inscrit sur la feuille de Xabi Alonso au moment de faire ses compositions. En plus de ses qualités purement footballistiques, Alonso adore le mental et les capacités de sacrifice du joueur. Autant dire que quel que soit le système, la place de Tchouameni dans le onze du Real Madrid est assurée, que ce soit en tant que libéro ou dans l’entrejeu…