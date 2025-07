Martigues jouera en Régional la saison prochaine

Terrible nouvelle pour le FC Martigues. En proie à des problèmes financiers, le club provençal repassait ce vendredi devant la DNCG afin de faire valider son budget pour la saison prochaine. Pour rappel, l’avant-dernier de L2, relégué sportivement en N1, avait perdu son statut professionnel lors de son premier passage le 24 juin. Le couperet est finalement tombé dans les alentours de 15h00 avec l’annonce de «l’exclusion de l’équipe première des compétitions nationales». Comme le rapporte La Provence, le club a été loin «de respecter toutes les demandes de l’instance fédérale. Ni documents, ni préfinancement de la saison ont été assurés.» Martigues a la possibilité de faire appel de la décision, mais il faudrait un véritable retournement de situation pour que le club ne reparte par de R1 la saison prochaine (le niveau auquel joue l’équipe réserve).

La suite après cette publicité

Ce serait d’ailleurs du jamais vu depuis 1970, puisque l’équipe première martégale n’avait plus évolué dans les championnats régionaux depuis 55 ans. Le club a évidemment réagi à cette annonce par le biais d’un communiqué, et promet de faire appel : «Le FC Martigues a été auditionné ce jour par la commission de contrôle nationale des clubs. À l’issue de cette audition, la commission a validé la cohérence du budget présenté par le club. Néanmoins, en l’absence à ce jour des garanties financières requises pour chaque club par la DNCG, elle a prononcé l’exclusion du FC Martigues des championnats nationaux. Le club fera appel de cette decision. L’actionnaire principal du club, EU Futbol, a d’ores et déjà confirmé sa volonté d’apporter les fonds nécessaires. Le club tiendra ses supporters informés de l’évolution de la situation.»