L’étonnante volte-face de Lionel Messi avec l’Argentine

Depuis un soir de décembre 2022, Lionel Messi a sûrement terminé le jeu. Après avoir tout gagné en club avec le FC Barcelone et le PSG, le génie argentin courait derrière la Coupe du monde qui manquait à son palmarès. Et après avoir gagné la Copa América avec l’Albiceleste l’année précédente, la Pulga est parvenue à remporter ce Mondial tant attendu au Qatar. Depuis, l’octuple Ballon d’Or est en pré-retraite avec l’Inter Miami. Largement supérieur aux autres joueurs de MLS, l’Argentin se régale en Floride.

La suite après cette publicité

Terminant meilleur buteur du championnat avec 31 buts inscrits, Messi tentera d’aller remporter le championnat nord-américain dans les prochaines semaines, alors que son Inter Miami fait office de favori sur la côte Est. En attendant, le virtuose de 38 ans pense forcément à son avenir. En club, son futur est réglé. Bien qu’un retour en Argentine ou en Europe avait fait fantasmer plusieurs fans, Lionel Messi a scellé son futur du côté de Miami jusqu’en 2028 en prolongeant son contrat la semaine dernière. Désormais, c’est son avenir avec l’Argentine qui interroge.

La suite après cette publicité

Lionel Messi n’est pas certain d’être à la Coupe du monde l’année prochaine

Alors qu’il a annoncé qu’il avait disputé son dernier match dans son pays natal en septembre dernier, le voir prendre sa retraite après la prochaine Coupe du Monde semblait être la fin parfaite pour la Pulga. Finalement, cette perspective semble plus floue qu’attendue. Dans un entretien accordé au média américain NBC, Messi a laissé planer le doute sur sa présence à la prochaine Coupe du Monde : «en vérité, c’est vraiment extraordinaire de pouvoir participer à une Coupe du Monde. Et j’aimerais y être. Pour me sentir bien et contribuer activement à l’équipe nationale, si j’y parviens. Je vais évaluer cela au jour le jour lorsque je commencerai la pré-saison l’année prochaine avec l’Inter et voir si je peux vraiment être à 100 %.»

Un revirement de situation inattendu qui pourrait bien lancer un froid en Argentine où la présence de Messi paraissait assurée pour une dernière danse en Coupe du Monde. Relancé sur cette sortie assez surprenante, la légende du Barça a néanmoins affirmé qu’il voudrait absolument être présent en juin prochain au Mondial, si son corps lui permet : «j’ai vraiment hâte, car c’est une Coupe du Monde. On vient de remporter la dernière Coupe du Monde, et pouvoir la défendre à nouveau sur le terrain est spectaculaire, car c’est toujours un rêve de jouer avec l’équipe nationale, surtout en compétition officielle. J’espère donc que Dieu me permettra de le faire à nouveau.» Réponse dans les prochains mois même s’il semble assez fou de ne pas voir Lionel Messi à la prochaine Coupe du monde…