La réaction de Willian Pacho après le récital du PSG contre l’Inter Miami

Présent au micro de DAZN après la victoire du PSG contre l’Inter Miami (4-0) lors des 8es de finale de la Coupe du Monde des Clubs, Willian Pacho affichait logiquement un large sourire. Face aux journalistes, le défenseur équatorien a notamment évoqué son intégration parfaite dans le collectif de Luis Enrique avant d’aborder sa relation avec Marquinhos.

La suite après cette publicité

«Depuis que je suis arrivé, l’équipe est incroyable avec moi, l’équipe est très jeune, elle m’a beaucoup aidé, Marqui et les autres. En dehors et sur le terrain, ils me soutiennent toujours, c’est phénoménal pour moi d’être ici à Paris. Oui on parle toujours du fait que je peux m’améliorer et j’essaie de le faire, à l’entraînement, en match. Marquinhos ne sera pas toujours là mais je fais le maximum pour m’améliorer», a ainsi déclaré le joueur de 23 ans.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.