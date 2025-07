Le PSG a une nouvelle piste en défense

Cet été, Ilya Zabarnyi (Bournemouth) est la priorité du Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale doit faire face à des Cherries qui restent fermes. Pour cette raison, les négociations patinent. En parallèle, les champions d’Europe avancent sur d’autres dossiers. Les noms de Mario Gila (Lazio) ou encore de Diogo Leite (Union Berlin) ont été cités. Ce lundi, un nouveau nom est sorti du chapeau.

La suite après cette publicité

Marca révèle que les pensionnaires du Parc des Princes ont également inclus dans leur short-list Yarek Gasiorowski. Agé de 20 ans, ce défenseur central espagnol est sous contrat jusqu’en 2027 avec le FC Valence. Un club qui ne sera pas difficile de convaincre puisqu’il est ouvert à la vente du joueur qui dispose d’une clause libératoire de 60 M€. Mais Paris aura de la concurrence si jamais il décide d’accélérer sur ce dossier. En effet, Brighton et Sunderland sont intéressés par ses services. La presse néerlandaise, elle, évoque la piste menant au PSV Eindhoven et surtout de Feyenoord, qui a fait deux offres. La première de 6 M€, la deuxième de 8 M€. Mais le club ché en attendant en 10 et 12 M€. Une somme qui ne serait pas un problème pour le PSG.