Le PSG cible Diogo Leite !

Qualifié pour les 8es de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le Paris Saint-Germain poursuit son année exceptionnelle après avoir tout raflé sur la scène nationale et remporté, pour la première fois de son histoire, la Ligue des Champions. Parallèlement à cette réussite sportive et avant que les Rouges et Bleus ne retrouvent l’Inter Miami de Lionel Messi, Luis Campos et ses équipes s’activent, eux, en coulisses pour faire perdurer cet étincelant bilan. Dans cette optique et selon nos dernières informations, le club de la capitale pense à un certain Diogo Leite, actuellement sous les couleurs de l’Union Berlin.

Défenseur central gaucher, le Portugais de 26 ans - également suivi par le Bayer Leverkusen - fait en effet partie des joueurs ciblés par la direction sportive parisienne. Le PSG, mais également le Bayer, ont d’ailleurs déjà exprimé leur intérêt pour le joueur, tout comme d’autres clubs de Premier League et de Serie A qui se sont renseignés. Une cible attrayante au regard de la situation contractuelle de l’intéressé, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Union Berlin, et abordable sur le plan financier puisque le club allemand a, lui, fixé son prix de départ à environ 13 millions d’euros.

Un prix abordable

Formé à Porto et passé par Braga, ce gaucher d’1m90 sort, surtout, d’une saison exceptionnelle en Bundesliga où il a notamment été nommé joueur de l’année par l’Union Berlin. Des qualités largement perceptibles dans les chiffres. Auteur d’une réalisation et deux passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Diogo Leite fait, aujourd’hui, partie des meilleurs défenseurs centraux gauchers du championnat allemand.

Avec 149 dégagements, 321 duels remportés et 55 interceptions, il domine ainsi tous les autres joueurs de BL évoluant à son poste. Impressionnant dans les airs - en témoignent ses 97 duels aériens remportés, soit le deuxième meilleur bilan derrière le défenseur de Bochum Bernardo - Leite fait également preuve de très belles qualités athlétiques. Au sortir de cet exercice 2024-2025, il figurait ainsi parmi les dix défenseurs centraux gauchers les plus rapides, avec une pointe de vitesse enregistrée à 33,39 km/h. Autant de qualités qui ne sont évidemment pas passées inaperçues du côté de Paris…