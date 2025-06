Mercato : la réponse assassine du FC Barcelone à Bilbao sur Nico Williams

Ce vendredi, Joan Laporta fait parler de lui. On l’a vu se réconcilier avec Ronald Koeman, avec lequel ses relations étaient fraîches depuis la fin de leur collaboration au Barça. Ensuite, le président du club blaugrana, qui est présent à un tournoi de golf organisé lors de la Koeman Cup, a pris la parole dans les médias pour évoquer l’actualité de son club. Et il n’a pas pu esquiver les questions concernant l’Athletic Bilbao et Nico Williams. Concernant le club basque, il a été invité à lui répondre après le communiqué assassin publié un peu plus tôt cette semaine.

La suite après cette publicité

Bilbao a taclé

«Le club apprécie la volonté et la clarté de la Liga qui défend les intérêts de tous les clubs. Dans le cadre du fair-play financier, la capacité du FC Barcelone à recruter des joueurs a notamment été évoquée. L’Athletic Club tient à remercier LaLiga de Fútbol Profesional pour la disponibilité et la clarté dont elle a fait preuve lors de la réunion qui s’est tenue hier entre les deux entités, à laquelle ont assisté les présidents des deux organisations, Javier Tebas et Jon Uriarte. La réunion s’est tenue à Madrid en réponse à une demande de l’Athletic Club formulée dans le cadre du fair-play financier.»

La suite après cette publicité

Il a ensuite été précisé : «parmi les sujets abordés figurait la capacité du FC Barcelone à recruter des joueurs, compte tenu de l’intérêt légitime de l’Athletic Club à accéder aux informations pertinentes, après que le directeur sportif du FC Barcelone, Anderson Luis de Souza « Deco », a publiquement reconnu que le club tenterait de recruter un joueur de notre équipe première. Ce joueur est sous contrat avec l’Athletic Club jusqu’au 30 juin 2027. Se mêler de ses affaires signifie veiller au respect des règles de la compétition.»

Laporta répond au club espagnol

Dans la suite du communiqué, Bilbao a également chargé Joan Laporta, qui s’est aussi exprimé publiquement sur la volonté des Culés de recruter l’international espagnol. Attaqué frontalement, le boss du Barça a donc profité des micros tendus pour répondre. « Chacun doit faire ce qu’il a à faire. Nous faisons ce que le Barça doit faire pour profiter des opportunités du marché et, bien sûr, nous suivons les directives de notre directeur sportif et de notre entraîneur. Sur ce point, je n’ai rien à ajouter. Quant à l’Athletic Club, qu’il fasse ce qu’il a à faire. Je respecte ce qu’il fait, tout comme j’espère qu’il respectera ce que nous faisons.»

La suite après cette publicité

Il a ajouté : « c’est leur travail (à la Liga, ndlr). Ce que je dois dire, c’est que ce que fait le Barça le concerne, et LaLiga est consciente que les comptes des clubs sont soumis à une confidentialité importante. Et je comprends que chaque club, en fonction de ses possibilités, agira, et nous respectons toutes les exigences de LaLiga et du FairPlay afin de tirer parti des opportunités du marché (…) Je ne veux pas parler de persécution. Des difficultés surgissent, des obstacles se dressent sur notre chemin, et nous apprenons effectivement à concourir sur des parcours d’obstacles. »

Le Barça évoque le cas Williams

Laporta a indiqué : «il s’agit de travailler dur pour surmonter les obstacles et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Puisque nous n’avons rien à cacher, être audité ne nous pose aucun problème. Nous souhaitons que chacun soit traité sur un pied d’égalité et, de ce fait, nous ne nous sentons ni lésés ni persécutés. Nous agissons correctement. Nous n’avons rien à cacher, et c’est ce que nous allons essayer de faire : saisir les opportunités du marché». Parmi les opportunités à saisir, il y a donc Nico Williams.

La suite après cette publicité

Un joueur qui plaît au club depuis un an. Concernant la possibilité de payer sa clause libératoire, il a précisé : « je ne vais pas parler de joueurs, je parle des opportunités du marché, qui sont nombreuses, et en ce sens, nous y sommes. Nous sommes prêts à profiter d’une clause libératoire si une opportunité du marché exige de la payer, et le Barça est prêt à faire le nécessaire si nous décidons de saisir cette opportunité.» Bilbao est prévenu, Joan Laporta et le FC Barcelone sont prêts à tout pour arriver à leurs fins.