Chelsea va s’offrir un attaquant à 58 millions d’euros !

Chaque été, il faut compter sur Chelsea. N’hésitant pas à dépenser allégrement son argent sur le marché des transferts, le club londonien ne compte pas faire l’impasse pour ce mercato. Après avoir déjà dépensé 36 millions d’euros pour recruter Liam Delap, les Blues ne comptent pas s’arrêter là et souhaitent toujours étoffer leur attaque. En ce sens, les dirigeants londoniens ont coché le nom de Joao Pedro. Auteur de 10 buts en 27 matches de Premier League avec Brighton l’an dernier, l’attaquant de 23 ans est ciblé par Chelsea depuis plusieurs semaines.

Et à en croire les informations de The Athletic ce dimanche, Joao Pedro va s’engager avec Chelsea dans les prochains jours. En effet, les pensionnaires de Stamford Bridge ont trouvé un accord avec les Seagulls pour l’arrivée du Brésilien contre 58 millions d’euros. Ce dernier devrait rejoindre le club londonien ce jeudi et va, sauf revirement de situation, faire partie de l’équipe de Maresca pour la fin de la Coupe du monde des clubs. Il sera lié à Chelsea jusqu’en juin 2032.