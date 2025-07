FC Barcelone : Andreas Christensen poussé vers la sortie

Le Barça comptabilise beaucoup de défenseurs dans son effectif actuel, et même si c’est une bonne chose d’avoir un effectif complet et compétitif, ils ne pourront évidemment pas tous jouer. Un départ est donc à prévoir sur ce secteur en Catalogne. L’Uruguayen, Ronald Araujo, est rentré en avance à Barcelone pour s’entraîner et témoigner de sa motivation pour la saison à venir, il a clairement indiqué qu’il resterait au Barça et qu’il aimerait retrouver sa place de titulaire. Actuellement, les Blaugranas comptabilise 5 défenseurs axiaux : Cubarsí, Íñigo Martínez, Araujo, Christensen et Eric García, sans compter Koundé qui est devenu au fil du temps un latéral droit. Ce nombre est jugé trop haut par Hansi Flick selon Marca.

Le FC Barcelone devrait donc se séparer de l’un d’entre eux : Cubarsí et Íñigo Martínez resteront évidemment après leur saison réussie ensemble, Araujo est de retour en forme et ne semble pas vouloir partir, Eric García a un profil qu’apprécie grandement Hansi Flick, il a eu beaucoup de temps de jeu cette saison en jouant 45 matchs toutes compétitions confondues. Il n’en reste donc plus qu’un seul : c’est Andreas Christensen (29 ans) qui devrait être pousser vers la sortie par le Barça lors de ce mercato. Malgré sa polyvalence, aussi capable d’évoluer au milieu de terrain, le Danois n’a pas le profil idéal pour satisfaire les besoins du coach allemand. D’autant plus qu’il a longuement été blessé cette saison et qu’il n’a disputé que 6 matchs cette saison.