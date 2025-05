La décision du Real Madrid avec Vinícius Júnior qui risque de faire exploser Kylian Mbappé !

La fin d’un très long feuilleton ? Si l’on en croit les dernières informations du quotidien AS, la réponse est oui. D’après le média espagnol, Vinícius Júnior va bel et bien prolonger son contrat avec le Real Madrid. Actuellement lié aux Merengues jusqu’en juin 2027, l’international brésilien (39 sélections, 6 buts) devrait, en effet, parapher un nouveau bail jusqu’en juin 2030. Un contrat relativement court mais expliqué par la stratégie de son agent, Frederico Pena, souhaitant laisser à son protégé la plus grande marge de manœuvre sur sa carrière.

La suite après cette publicité

Une chose est sûre, cette annonce - qui pourrait définitivement être officialisée à la fin du championnat et juste avant la Coupe du Monde des clubs - est une excellente nouvelle pour les Merengues, assurés de conserver l’un des éléments les plus convoités de la planète football. Ces derniers mois, l’Arabie saoudite n’avait d’ailleurs pas hésité à opérer un impressionnant forcing pour tenter de convaincre le natif de São Gonçalo de quitter Madrid. Finalement, le numéro 7 madrilène ne cédera pas (pour l’heure) aux sirènes saoudiennes, préférant miser sur l’aspect purement sportif.

Vinícius Júnior en passe de dépasser Kylian Mbappé

Un renouvellement qui va toutefois permettre à l’ailier auriverde d’accroitre considérablement ses émoluments. En effet, d’après AS, Vinícius Júnior devrait désormais toucher près de 20 millions nets par an (100 millions d’euros nets sur cinq ans). Pour rappel, lors de sa dernière prolongation en 2022, il avait signé un contrat de 75 millions d’euros pour cinq saisons, soit jusqu’en 2027, et percevait donc 15 millions d’euros nets par saison. Dès lors, cette augmentation va lui permettre de devenir le joueur le mieux rémunéré de l’équipe… devant un certain Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Quelques heures après l’arrivée du Bondynois en provenance du Paris Saint-Germain, l’actuel 2e de Liga - qui s’apprête à défier le FC Barcelone dans un choc décisif pour la course au titre - avait en effet indiqué que son nouveau numéro 7 allait percevoir 15 millions d’euros nets par saison. Un montant ne comprenant cependant pas la succulente prime à la signature perçue par l’ancien Parisien et qui peut, aujourd’hui, être considérée comme un salaire caché réparti sur son contrat de cinq ans. Reste tout de même à observer comment Kylian Mbappé accueillera la revalorisation XXL de son coéquipier et si celle-ci n’entraînera pas quelques frustrations au sein du vestiaire merengue…