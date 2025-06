Le Real Madrid va toucher 41 M€

Tombeur du RB Salzbourg lors du dernier match de poule, le Real Madrid s’est assuré la première place du groupe H devant Al-Hilal, une position qui leur permettra de défier la Juventus lors des huitièmes de finale. Et qui leur permettra surtout d’empocher une somme rondelette en guise de rétributions quant à leurs résultats. En effet, le Real Madrid tourne la page de la phase de groupes de la Coupe du Monde des Clubs avec plus de 48 millions de dollars de primes, soit environ 41 millions d’euros.

Une Coupe du Monde qui promet plus de 100 millions d’euros en cas de victoire d’un club de l’élite européenne, des clubs qui se sont déjà partagés une part importante du gâteau. En cas de qualification en quart de finale de ce mondial des clubs new look, les Merengues empocheraient presque 14 millions d’euros supplémentaires qui seraient les bienvenus.

