Liga : le Barça renverse le Real Madrid dans un match sensationnel et se rapproche du sacre

C’était une rencontre très attendue. Ce dimanche, le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontaient pour le dernier Clasico de la saison. Un Clasico plus que décisif. Éliminé de la course à la Ligue des Champions par l’Inter Milan ce mardi, le Barça n’avait plus que la Liga à jouer. Avec 4 points d’avance sur le Real Madrid, il fallait donc s’imposer pour quasiment assurer le sacre en fin de saison. Pour les Madrilènes, très logiquement, une victoire était impérative pour se permettre de rêver jusqu’au bout et ne pas connaître une saison plus que décevant. Pour ce choc, Carlo Ancelotti décidait de miser sur un trio Mbappé, Vinicius, Güler avec Bellingham au milieu de terrain. Côté Barça, le phénomène Lamine Yamal était titulaire avec Torres et Raphinha.

Et ce Clasico a tenu toutes ses promesses. Il ne fallait que 3 minutes de jeu pour voir le Real Madrid prendre les devants. Kylian Mbappé, hors-jeu au départ, mais remis en position licite par une déviation de Cubarsi, s’écroulait dans la surface au contact de Szczęsny. Penalty logique que le Français transformait sans trembler pour prendre la tête du classement des buteurs de la Liga (1-0, 5e). Bousculé, le Barça encaissait même un second but quelques minutes plus tard. Encore une fois, Mbappé profitait des largesses défensives barcelonaises pour faire le break sans trembler (2-0, 14e). On pensait alors vivre un nouveau tournant dans la saison des deux équipes. Mais les hommes d’Hansi Flick ont montré qu’ils avaient parfois besoin de se faire piquer pour se réveiller.

Un match dingue

Après ce second but madrilène, le Barça reprenait le contrôle du jeu et ne tardait pas à réduire l’écart. Eric Garcia était à la retombée d’un corner et relançait la rencontre (1-2, 19e). Un but important qui faisait douter la Casa Blanca qui était méconnaissable. Et c’est tout logiquement que le Barça finissait par égaliser à la demi-heure de jeu. Lamine Yamal, encore lui, envoyait un enroulé dont il a le secret dans le petit filet de Courtois (2-2, 32e). Dans la foulée de ce but, le Barça mettait KO le Real Madrid puisque Pedri servait Raphinha pour le but du 3-2 dans un match fou (34e). Incapable de réagir, le Real Madrid ne montrait plus rien et faisait preuve d’une fébrilité technique inquiétante. Lucas Vazquez, capitaine du jour, réalisait même une énorme boulette avant la pause qui profitait à Raphinha. Le Brésilien récupérait le cuir dans ses pieds et allait tromper Courtois (4-2,45e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 82 35 +59 26 4 5 95 36 2 Real Madrid 75 35 +35 23 6 6 72 37

Un but qui enterrait définitivement le Real Madrid ? Pas vraiment puisqu’au retour des vestiaires, alors que le Barça ratait plusieurs fois l’occasion d’enfoncer le clou, Vinicius Jr servait parfaitement Mbappé pour le but du triplé (3-4, 70e). Un but qui offrait réellement une fin de match folle entre les deux équipes avec des occasions des deux côtés et des espaces fous. Le Real Madrid loupait d’ailleurs plusieurs fois le but de l’égalisation. Tout juste entré en jeu pour sa première en pro, Victor Munoz (21 ans) se présentait seul face à Szczęsny sur son premier ballon. Mais il loupait complètement son face à face (88e). Dans la foulée, c’est Mbappé qui voyait son tir repoussé par un Szczęsny vigilant. Le score ne bougera plus malgré le but, sur un numéro en solitaire, de Fermin Lopez annulé pour une petite main. Avec ce succès, le Barça a 7 points d’avance sur le Real Madrid, à trois journées de la fin. Le Barça vient, sans doute, de gagner le titre ce dimanche.